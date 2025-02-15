ХАМАС освободил россиянина Труфанова и еще двух заложников

Палестинское движение ХАМАС в рамках первого этапа соглашения по прекращению огня освободило трех заложников, среди которых гражданин России и Израиля 29-летний Александр Труфанов, пишет «Ъ».





Два других заложника — Саги Декель-Хен (гражданин Израиля и США) и Яир Горн (гражданин Израиля). Церемония обмена прошла в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Как отмечает издание, заложники пробыли в плену 498 дней.





Освобожденных передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста. В обмен Израиль должен отпустить из тюрем 369 палестинских заключенных.





Труфанов был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года.





Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных.