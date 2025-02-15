AP: Евросоюз разрабатывает план отправки войск на Украину после завершения конфликта

Европейский союз (ЕС) решил разработать план отправки своих войск на Украину после завершения военных действий, заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в интервью агентству Associated Press (AP) министр обороны Эстонии Ханно Певкур.





Он уточнил, что ЕС сейчас находится на «очень ранней стадии» разработки плана. Перед этим европейским союзникам «крайне важно» понять, как будет выглядеть линия соприкосновения, добавил Певкур.





Министр обороны отметил, что если Россия и Украина сократят свои силы на линии фронта до «пары тысяч» с каждой стороны, то «для Европы не составит труда тоже быть там». По словам Певкура, в случае продолжения конфликта это было бы «гораздо сложнее».





Как утверждает агентство, в авангарде планов по отправке войск на Украину стоят Великобритания и Франция. Издание отмечает, что соответствующие планы страны ЕС могут готовить в целях обеспечить выполнение «любого будущего мирного соглашения с Россией».