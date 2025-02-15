NBC: США предложили разместить войска на Украине для безопасности добычи полезных ископаемых

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов, дав понять, что готова к размещению американских войск для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на четыре источника.





Собеседники указали, что подобное соглашение станет для Украины «способом возместить США миллиарды долларов» за оружие и поддержку, которые Вашингтон предоставил Киеву с начала конфликта.





Отмечается, что такую возможность Соединенные Штаты рассматривают, если будет заключено мирное соглашение с Россией.





По данным телеканала, предложение озвучил министр финансов США Скотт Бессент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12 февраля. Оно содержалось в проекте американского плана об урегулировании.





Зеленский не стал тогда подписывать документ и заявил, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с советниками. На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля президент Украины указал, что не видит у США готового плана по завершению военного конфликта.