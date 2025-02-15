«Просвещение» подало иск против ФАС после предписания о снижении цен на учебники

Издательство «Просвещение» обратилось в Арбитражный суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из картотеки суда.





Иск о признании решений и действий регулятора незаконными был подан 13 февраля. Других подробностей не сообщается.





В конце января антимонопольная служба выдала «Просвещению» предписание о снижении цен на учебники по русскому языку, истории и биологии. Также регулятор обязал издательство перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 2,3 миллиарда рублей.





Как выяснил Daily Storm, цены на некоторые учебники от «Просвещения» выросли на 102%. Генеральный директор издательства Михаил Кожевников рассказал, что фирма будет продолжать выяснять детали разбирательства, чтобы «понимать, что там и откуда».