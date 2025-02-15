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«Просвещение» подало иск против ФАС после предписания о снижении цен на учебники
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Регулятор обязал издательство перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей undefined
Новости

«Просвещение» подало иск против ФАС после предписания о снижении цен на учебники

Регулятор обязал издательство перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей

Издательство «Просвещение» обратилось в Арбитражный суд с иском против Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из картотеки суда.


Иск о признании решений и действий регулятора незаконными был подан 13 февраля. Других подробностей не сообщается.


В конце января антимонопольная служба выдала «Просвещению» предписание о снижении цен на учебники по русскому языку, истории и биологии. Также регулятор обязал издательство перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 2,3 миллиарда рублей.


Как выяснил Daily Storm, цены на некоторые учебники от «Просвещения» выросли на 102%. Генеральный директор издательства Михаил Кожевников рассказал, что фирма будет продолжать выяснять детали разбирательства, чтобы «понимать, что там и откуда».

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#суд #фас #арбитраж #просвещение
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