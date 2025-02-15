Спецпосланник Трампа Келлог: Европы может не быть на переговорах по Украине

Станы Европы могут фактически не присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но их интересы учтут, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит CNBC.





«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — добавил чиновник. На просьбу перечислить возможные гарантии безопасности для Украины Келлог ответил, что пока не может этого сделать.





Также спецпосланник Трампа отметил, что мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель. Как уточнил Келлог, в настоящее время у США существует «двусторонний подход» к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, а также с Украиной и странами-союзниками.





По словам Келлога, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отвечает за российское направление, а он сам — за украинское и европейское.