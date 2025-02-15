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Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться в феврале в Саудовской Аравии
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По данным источников, представители России и США проведут переговоры для подготовки undefined
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Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться в феврале в Саудовской Аравии

По данным источников, представители России и США проведут переговоры для подготовки

Высокопоставленные представители России и США проведут на следующей неделе в Саудовской Аравии переговоры, чтобы обсудить возможную встречу глав государств в конце этого месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.


Собеседники издания утверждают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой будет обсуждаться завершение конфликта на Украине, может состояться до конца февраля. Участие украинских представителей ожидается.


Агентство отмечает, что детали встречи и список участников пока согласовываются. Собеседник пояснил, что делегации постараются определить дату саммита до начала священного для мусульман месяца Рамадан.


Американскую делегацию возглавят советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, сообщают источники. Агентство подчеркивает, что роль посланника по Украине Кита Келлога при этом не ясна.


Ранее агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматриваются Россией в качестве возможных мест проведения саммита между Путиным и Трампом.

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