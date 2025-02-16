Володин: Вице-президент США Вэнс дал объективную оценку происходящему в Европе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в Европе, однако участники мероприятия не хотели слышать правду.





Володин отметил, что ЕС и его институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения, «происходить они будут непросто, болезненно».





Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Джей Ди Вэнс сказал правду и «нынешняя Европа действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна». Политик также назвал американского вице-президента «смелым парнем», а Европу в границах ЕС — «злобной немощной старухой, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу».





Заметка дополняется