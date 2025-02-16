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Володин: Вице-президент США Вэнс дал объективную оценку происходящему в Европе
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По словам политика, изменения в ЕС будут восприниматься болезненно undefined
Новости

Володин: Вице-президент США Вэнс дал объективную оценку происходящему в Европе

По словам политика, изменения в ЕС будут восприниматься болезненно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в Европе, однако участники мероприятия не хотели слышать правду. 


Володин отметил, что ЕС и его институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения, «происходить они будут непросто, болезненно». 


Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Джей Ди Вэнс сказал правду и «нынешняя Европа действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна». Политик также назвал американского вице-президента «смелым парнем», а Европу в границах ЕС — «злобной немощной старухой, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу». 


Заметка дополняется 

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#сша #мюнхенская конференция по безопасности #вячеслав володин #джей ди вэнс
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