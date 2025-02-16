МИД России: Лавров и Рубио договорились работать над восстановлением «взаимоуважительного межгосударственного диалога»

МИД России сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Там подчеркнули, что диалог состоялся по инициативе американской стороны.





В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, указали в МИД.





Также был «обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях», подчеркнули в ведомстве.





Кроме того, Лавров и Рубио договорились в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препятствий для работы загранпредставительств России и США.





Главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности, подчеркнули в МИД РФ.





Указано также что они условились о регулярных контактах, «в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне».