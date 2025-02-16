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В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль, погибла женщина
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Водитель машины получила травмы undefined
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В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль, погибла женщина

Водитель машины получила травмы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали автомобиль в Валуйском муниципальном округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 


По его информации, погибла пассажирка машины, водитель получила травмы. 

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Женщина за рулем получила баротравму и ушибы рук, уточнил Гладков. Бригада скорой доставила пострадавшую в больницу.


В Курской области утром 16 февраля в результате обстрела ВСУ ранения получил мужчина. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, житель попал под удар БПЛА во дворе своего дома в поселке Коренево. 


В результате обстрела поселка повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах, рассказал глава региона. 

#всу #белгородская область #сво #гладков
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