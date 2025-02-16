В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль, погибла женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали автомобиль в Валуйском муниципальном округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его информации, погибла пассажирка машины, водитель получила травмы.
Женщина за рулем получила баротравму и ушибы рук, уточнил Гладков. Бригада скорой доставила пострадавшую в больницу.
В Курской области утром 16 февраля в результате обстрела ВСУ ранения получил мужчина. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, житель попал под удар БПЛА во дворе своего дома в поселке Коренево.
В результате обстрела поселка повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах, рассказал глава региона.