В Белгородской области украинский дрон атаковал автомобиль, погибла женщина

Женщина за рулем получила баротравму и ушибы рук, уточнил Гладков. Бригада скорой доставила пострадавшую в больницу.





В Курской области утром 16 февраля в результате обстрела ВСУ ранения получил мужчина. По данным врио губернатора Александра Хинштейна, житель попал под удар БПЛА во дворе своего дома в поселке Коренево.





В результате обстрела поселка повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах, рассказал глава региона.