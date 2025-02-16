NYT: США и Белоруссия заключат «грандиозную сделку» со смягчением санкций

Между США и Белоруссией ожидается «грандиозная сделка» со смягчением санкций. Об этом пишет The New York Times. Официально никаких заявлений белорусские власти не делали.





По данным газеты, 12 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Смитом. Сразу после этого освободили несколько белорусских заключенных и одного американского гражданина, отбывавшего наказание в белорусской тюрьме, отмечает издание.





Это стало первой за последние пять лет встречей белорусского президента с высокопоставленным чиновником Госдепа и может стать началом «значительного потепления» в отношениях двух стран, указывает газета.





13 февраля состоялась встреча дипломатов Белоруссии и США уже в Литве, где Смит рассказал о «специальной операции», назвав освобождение заключенных «огромной победой и откликом на лозунг Трампа «Мир через силу». Смит также анонсировал следующий шаг — вероятное ослабление санкций в отношении белорусских банков и экспорта калия. Ограничения были введены в 2021 году.