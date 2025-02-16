Журналист напомнил о Минских соглашениях и спросил, где гарантии того, что Запад снова не обманет Москву. Российские власти не раз заявляли, что Украина и западные страны нарушили условия договоренностей.





По словам представителя Кремля, опыт прошлых лет научил Москву быть более осторожной и она не хочет вновь угодить в «сети лживых обещаний».





Кроме того, Москва помнит случаи обмана, касающиеся нерасширения НАТО на восток. Это тоже будет учтено при формировании позиции России в будущем, сказал Песков.





Минские соглашения 2014–2015 годов должны были стать основой для урегулирования конфликта в Донбассе. Среди ключевых мер — прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Однако, по словам российского руководства, Киев не собирался выполнять эти обязательства.





В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения перестали существовать после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признался, что отказался от их выполнения, так как считал их навязанными и неэффективными для сохранения суверенитета страны.





Бывшие лидеры Германии и Франции, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, которые выступали гарантами соглашений, позже заявили, что документ был лишь попыткой выиграть время для Киева, чтобы укрепить его армию. Российские власти неоднократно комментировали эти признания, называя их подтверждением обмана.