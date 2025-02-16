Россия помогла 22 странам реструктуризировать долги на 30 миллиардов долларов

Россия с начала 2000-х годов предоставила возможность 22 странам выплачивать свои долги частями, реструктуризировав задолженность почти на 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.





«У нас большой опыт реструктуризации. Мы часто на наших площадках говорим о необходимости оказания поддержки в облегчении долгового бремени. Россия всегда участвовала в этом процессе, и за последние 25 лет мы реструктурировали обязательства 22 стран на сумму почти 30 миллиардов долларов», — отметил глава Минфина.





По данным Всемирного банка, в 2019 году Россия занимала пятое место среди крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран. На тот момент около 30 государств имели перед Москвой обязательства на общую сумму около 22,9 миллиарда долларов.





Среди крупнейших должников России значились Белоруссия (8,1 миллиарда долларов), а также Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен, где задолженность каждой страны превышала миллиард долларов.





Такая политика Москвы способствует укреплению экономических связей с другими странами, отмечают в Минфине.