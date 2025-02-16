Спецпредставитель Трампа заявил о намерении США разрушить стратегические связи России с Ираном, Китаем и КНДР

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил о планах Вашингтона «разорвать союзы» России с такими странами, как Иран, Китай и КНДР. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит CNN.





По словам Келлога, подобные союзы не существовали несколько лет назад, но теперь стали вызовом для США.





В январе этого года Москва и Тегеран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно документу, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая обязуется не оказывать военной или иной помощи агрессору. Также стороны выступают против односторонних санкций, считая их международно-противоправными действиями. В МИД Ирана уточнили, что договор не предполагает формирования военного союза.

Что касается отношений Москвы и Пекина, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивали важность двустороннего сотрудничества. По словам китайского лидера, отношения между Москвой и Пекином можно считать эталонными. Путин отмечал, что партнерство двух стран «не является конъюнктурным и не направлено против кого бы то ни было». Он также назвал это сотрудничество одним из ключевых стабилизирующих факторов в мире.

4 декабря вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Подписанный в июне, документ действует бессрочно и предусматривает сотрудничество в обороне, экономике, науке и энергетике. В случае агрессии против одной из сторон предусмотрена взаимная военная помощь.





В МИД России указывали, что соглашение укрепит двусторонние отношения и будет способствовать стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в ведомстве подчеркнули, что договор послужит сигналом для стран, рассматривающих военные сценарии на Корейском полуострове.