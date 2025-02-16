В Ессентуках женщина сорвала баннер-поздравление с 80-летием Великой Победы и вытерла об него ноги

Пьяная женщина в Ессентуках потопталась на баннере в честь 80-летия Победы, потому что поссорилась с мужем. Ее задержала полиция.





Как рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю, хулиганкой оказалась 45-летняя местная жительница. Она выпивала вместе с сожителем, пара поскандалила, а женщина решила прогуляться на улице, где ей на глаза попался баннер.





Задержанная стянула его, чтобы выместить всю злость. Сейчас женщина доставлена в отдел для выяснения всех обстоятельств.





Ситуацию прокомментировал и мэр Ессентуков Владимир Крутиков: «Это кем надо быть, чтобы прийти ночью и срезать? Это не просто недостойный внук или правнук героя Великой Отечественной, это предатель!».





В июле 2023-го года в Волгограде силовики задержали 15-летнего юношу, прикурившего сигарету от Вечного огня у братской могилы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.