Bloomberg: Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до наступления Пасхи

Ранее спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф заявил, что отправится в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча высокопоставленных представителей России и США.





Приглашена ли Украина в Саудовскую Аравию, Уиткофф не уточнил. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что Киев не будет представлен во время этих контактов.





Однако министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что украинская делегация проведет мероприятия для подготовки участия Владимира Зеленского во встрече в Саудовской Аравии.