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Bloomberg: Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до наступления Пасхи
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Этот праздник православные и католики в 2025-м отметят 20 апреля undefined
Новости

Bloomberg: Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до наступления Пасхи

Этот праздник православные и католики в 2025-м отметят 20 апреля

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила европейских чиновников, что рассчитывает добиться прекращения огня на Украине к Пасхе, которая в этом году приходится на 20 апреля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Ранее спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф заявил, что отправится в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча высокопоставленных представителей России и США.


Приглашена ли Украина в Саудовскую Аравию, Уиткофф не уточнил. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что Киев не будет представлен во время этих контактов. 


Однако министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что украинская делегация проведет мероприятия для подготовки участия Владимира Зеленского во встрече в Саудовской Аравии. 

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