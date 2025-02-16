Украина перечислила США «красные линии» в переговорах с Россией

Украинская делегация обозначила «красные линии» в урегулировании конфликта с Россией представителям США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.





Он подтвердил, что состоялся «предметный разговор с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом». По словам Ермака, «Украина четко определила красные линии собственных интересов».





Речь о гарантиях безопасности для Украины от США, также Киев намерен настаивать на «справедливом мире», пояснил Ермак. Что касается сделки по редкоземельным ресурсам в обмен на продолжение военной помощи от Вашингтона, то «она требует еще времени и идей для проработки». Также Ермак сказал, что сведения о возможных встречах с представителями России — фейк.





Глава офиса президента Украины назвал состоявшуюся Мюнхенскую конференцию по безопасности одной из важнейших за последние годы, так как произошедшие в ходе нее события «свидетельствуют о наработке плана завершения» противостояния с Россией.





12 февраля состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Беседа длилась почти полтора часа. По словам американского лидера, стороны договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.