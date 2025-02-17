В Минобороны России сообщили об уничтожении за ночь 90 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там подчеркнули, что также была сбита управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.





В министерстве уточнили, что 38 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря, 24 дронов уничтожены над территорией Краснодарского края, 15 — над Республикой Крым и 7 — над акваторией Черного моря. Кроме того, по два БПЛА ликвидировано над территориями Курской и Ростовской областей и по одному — над Брянской и Белгородской областями.





Утром 13 февраля в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА над девятью регионами страны.





37 БПЛА были сбиты над Брянской областью, по 12 БПЛА — над Курской и Липецкой областями, девять дронов уничтожены над Тверской областью, по три — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один беспилотник — над Ростовской.