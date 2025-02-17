В Ростовской области задержали замгубернатора и министра сельского хозяйства Рачаловского

Заместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского (он же занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия) задержали и доставили на допрос. Эту информацию подтвердили в правительстве Ростовской области.





В региональном УФСБ заявили, что в отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В правительстве Ростовской области проходят обыски.





По информации УФСБ, Рачаловский дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. По данным следователей, получатели субсидий были объявлены банкротами, а денежные средства в размере 155,2 миллиона рублей похищены.





Рачаловский в мае 2014 года был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. В сентябре 2023-го стал заместителем губернатора Ростовской области, совмещая этот пост с министерской должностью.