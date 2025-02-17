На Кубани украинские дроны атаковали станцию Каспийского трубопроводного консорциума

Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума подверглась атаке беспилотников и выведена из эксплуатации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.





Прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции, указали в организации.





КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более полутора тысяч километров.





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