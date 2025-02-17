Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал мероприятие «европейским кошмаром» и расплакался

Хойсген подчеркнул, что «конференция задумывалась как трансатлантическая». Он также заявил, что Мюнхенская конференция стала «кошмарным сном для Европы» и что «Америка при Трампе живет на другой планете».





«Позвольте мне закончить — это становится тяжело», — сказал он, заплакал и покинул сцену.





Ранее Вэнс резко раскритиковал ЕС за подавление свободы слова и обозначил новые подходы Белого дома к Европе. Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля.