Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал мероприятие «европейским кошмаром» и расплакался

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал прошедшее мероприятие «европейским кошмаром» и расплакался. Дипломат дал волю эмоциям, когда говорил о разрозненности ценностей стран НАТО, которая, по его словам, стала очевидной после выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса 14 февраля.
Хойсген подчеркнул, что «конференция задумывалась как трансатлантическая». Он также заявил, что Мюнхенская конференция стала «кошмарным сном для Европы» и что «Америка при Трампе живет на другой планете».
«Позвольте мне закончить — это становится тяжело», — сказал он, заплакал и покинул сцену.
Ранее Вэнс резко раскритиковал ЕС за подавление свободы слова и обозначил новые подходы Белого дома к Европе. Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля.