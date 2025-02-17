Новости
Новости 18+
St
Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал мероприятие «европейским кошмаром» и расплакался
18+
Он считает, что «Америка при Трампе живет на другой планете» undefined
Новости

Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал мероприятие «европейским кошмаром» и расплакался

Он считает, что «Америка при Трампе живет на другой планете»

Председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал прошедшее мероприятие «европейским кошмаром» и расплакался. Дипломат дал волю эмоциям, когда говорил о разрозненности ценностей стран НАТО, которая, по его словам, стала очевидной после выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса 14 февраля.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Хойсген подчеркнул, что «конференция задумывалась как трансатлантическая». Он также заявил, что Мюнхенская конференция стала «кошмарным сном для Европы» и что «Америка при Трампе живет на другой планете».


«Позвольте мне закончить — это становится тяжело», — сказал он, заплакал и покинул сцену.


Ранее Вэнс резко раскритиковал ЕС за подавление свободы слова и обозначил новые подходы Белого дома к Европе. Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 14 по 16 февраля. 

#сша #европа #дональд трамп #мюнхенская конференция по безопасности #джей ди вэнс
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...