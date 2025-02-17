Путин поручил Лаврову и Ушакову лететь в Саудовскую Аравию на встречу с представителями США

Президент России Владимир Путин поручил главе МИД РФ Сергею Лаврову и своему помощнику Юрию Ушакову лететь в Эр-Рияд. 18 февраля они проведут встречу с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Среди тем — возможные переговоры по Украине, организация встречи лидеров России и США, восстановление всего комплекса российско-американских отношений, уточнил представитель Кремля. В центре внимания также будет подготовка встречи по украинскому урегулированию.





Песков указал, что у Лаврова и Ушакова в Эр-Рияде будет возможность для предоставления срочных докладов Путину по итогам встречи с представителями США.





По его словам, Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую стороны. Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что преждевременно обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине.