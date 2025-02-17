В США обнаружили «вампиров» среди получателей соцпособий: Маск прокомментировал информацию о 360-летнем долгожителе

Среди живущих граждан США числятся несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также один «долгожитель», достигший 360 лет. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывшем Twitter) сообщил глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.





Он с юмором прокомментировал ситуацию, предположив, что эти данные могут свидетельствовать о существовании вампиров. Маск с иронией допустил, что «вампиры из «Сумерек» реальны и их много среди получателей пособий».





Пост вызвал широкий резонанс среди пользователей. Один из комментаторов тоже в шутку заметил, что Эдвард Каллен — культовый персонаж романа «Сумерки» — наверняка числится среди иждивенцев. Маск поддержал остроту, добавив: «Почему этот парень вообще без работы?!»





В DOGE намерены разобраться в причинах появления таких данных. Пока неизвестно, являются эти записи результатом технической ошибки или же махинацией для выплаты пособий.