Новости
Новости 18+
St
В США обнаружили «вампиров» среди получателей соцпособий: Маск прокомментировал информацию о 360-летнем долгожителе
18+
Согласно базе данных, в стране проживают миллионы граждан старше 120 лет undefined
Новости

В США обнаружили «вампиров» среди получателей соцпособий: Маск прокомментировал информацию о 360-летнем долгожителе

Согласно базе данных, в стране проживают миллионы граждан старше 120 лет

Среди живущих граждан США числятся несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также один «долгожитель», достигший 360 лет. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывшем Twitter) сообщил глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск.


Он с юмором прокомментировал ситуацию, предположив, что эти данные могут свидетельствовать о существовании вампиров. Маск с иронией допустил, что «вампиры из «Сумерек» реальны и их много среди получателей пособий». 


Пост вызвал широкий резонанс среди пользователей. Один из комментаторов тоже в шутку заметил, что Эдвард Каллен — культовый персонаж романа «Сумерки» — наверняка числится среди иждивенцев. Маск поддержал остроту, добавив: «Почему этот парень вообще без работы?!» 


В DOGE намерены разобраться в причинах появления таких данных. Пока неизвестно, являются эти записи результатом технической ошибки или же махинацией для выплаты пособий. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #пособие #илон маск #социальная помощь
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...