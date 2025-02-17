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В Минпромторге заявили, что не считают актуальной задачу поощрять возвращение иностранных брендов
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Тренд на развитие отечественных брендов продолжится, подчеркнули в министерстве undefined
Новости

В Минпромторге заявили, что не считают актуальной задачу поощрять возвращение иностранных брендов

Тренд на развитие отечественных брендов продолжится, подчеркнули в министерстве

Минпромторг России не считает актуальной задачу поощрять или стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.


Тренд на развитие отечественных брендов, поддерживаемый государством, продолжится, на это направлен законопроект «О российской, или русской, полке», добавили в министерстве.


В ведомстве указали, что некоторые иностранные бренды в 2022-2023 годах самостоятельно решили уйти из России и сделали это недобросовестно, так как нарушили контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей. К тому же потребителей поставили перед фактом, что любимых ими брендов больше не будет, отметили в Минпромторге. 


Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели заявления западных брендов о планах вернуться в РФ. 


Он подчеркнул, что на конкурентной основе иностранные компании, «конечно же, смогут вернуться, это нормальная мировая практика». 

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#минпромторг #бренды #иностранные компании
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