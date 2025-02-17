В Минпромторге заявили, что не считают актуальной задачу поощрять возвращение иностранных брендов

Минпромторг России не считает актуальной задачу поощрять или стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.





Тренд на развитие отечественных брендов, поддерживаемый государством, продолжится, на это направлен законопроект «О российской, или русской, полке», добавили в министерстве.





В ведомстве указали, что некоторые иностранные бренды в 2022-2023 годах самостоятельно решили уйти из России и сделали это недобросовестно, так как нарушили контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей. К тому же потребителей поставили перед фактом, что любимых ими брендов больше не будет, отметили в Минпромторге.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели заявления западных брендов о планах вернуться в РФ.





Он подчеркнул, что на конкурентной основе иностранные компании, «конечно же, смогут вернуться, это нормальная мировая практика».