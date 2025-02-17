Чтобы противостоять преступникам: в Роскомнадзоре объяснили, для чего сотрудников Главного радиочастотного центра обучат OSINT

На прошлой неделе СМИ обратили внимание, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявил тендер на обучение своих сотрудников OSINT-навыкам — разведке по открытым источникам. РКН объяснил, для чего нужно такое обучение. Злоумышленники используют методы OSINT, поэтому сотрудники ГРЧЦ должны ознакомиться с ними, чтобы противостоять им и защитить российский сегмент интернета.





«Злоумышленники используют методы OSINT, в том числе для более эффективного ведения информационных войн, потенциально сопряженных с распространением в российском обществе фейковой и деструктивной информации», — заявили Daily Storm в Роскомнадзоре.





Чтобы противостоять преступникам и защитить рунет, постоянно работающие в Сети сотрудники должны знать об основных принципах и возможностях OSINT, потенциальных угрозах этого инструмента и методах защиты от них, объяснили в ведомстве.





Учебу проведут для сотрудников Главного радиочастотного центра, для работников Роскомнадзора она не предусмотрена.





«Обучение методам OSINT проводится в рамках регулярного повышения навыков и компетенций сотрудников ФГУП «ГРЧЦ», отвечающих за мониторинг российского медиапространства и выявления в нем нарушений законодательства РФ», — уточнили в РКН.





Тендер был размещен 4 февраля. Его начальная цена — больше полумиллиона рублей (597 тысяч рублей). Курс рассчитан на 40 часов для 11 сотрудников ГРЧЦ.





Планируется, что работников научат поиску по информации о пользователе: его имени, почте, номеру телефона, адресу, номеру автомобиля, фотографии и геолокации. Их также ознакомят с поиском в даркнете, по соцсетям, форумам, базам данных, георазведке, умному поиску в Google и «Яндексе».





OSINT (Open source intelligence — разведка по открытым источникам) — поиск, сбор и анализ разведывательной информации из общедоступных источников.