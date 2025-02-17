Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористических

Это организации националистического толка. В частности, в перечень внесены Лига свободных наций, Конфедерация кавказского союза, Движение за независимость Республики Саха, Движение «Вольный Выборг», Сибирский батальон, Фонд «Новая Тыва», Движение «Свободная Кубань» и другие объединения.





Включение в перечень Росфинмониторинга влечет за собой блокировку денежных средств в российских банках и прекращение оказания финансовых услуг.





Кроме того, фигурантам списка запрещено общаться со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, проводить публичные акции, принимать участие в избирательных процессах.