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Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористических
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Среди них движения «Свободный Выборг», «Тверская земля», «Уральская Республика» и другие undefined
Новости

Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористических

Среди них движения «Свободный Выборг», «Тверская земля», «Уральская Республика» и другие

Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских 174 организации и 28 физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Это организации националистического толка. В частности, в перечень внесены Лига свободных наций, Конфедерация кавказского союза, Движение за независимость Республики Саха, Движение «Вольный Выборг», Сибирский батальон, Фонд «Новая Тыва», Движение «Свободная Кубань» и другие объединения.


Включение в перечень Росфинмониторинга влечет за собой блокировку денежных средств в российских банках и прекращение оказания финансовых услуг. 


Кроме того, фигурантам списка запрещено общаться со средствами массовой информации, публиковать материалы в интернете, проводить публичные акции, принимать участие в избирательных процессах.

#терроризм #росфинмониторинг #реестр
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