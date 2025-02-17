Участники из 46 регионов подали заявки на новый конкурс Депкульта Москвы

Всероссийский конкурс по формированию кадрового резерва для театров Москвы собрал около 400 заявок из 46 регионов страны. Среди участников — представители Якутии, Приморья, Мурманской области, Крыма, Татарстана и других регионов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.





«Кадровый резерв будет сформирован в июне, после того как пройдут все этапы отбора: рассмотрение заявок экспертным советом, собеседования, обучение и защита проектов», — уточнил он.





Экспертный совет конкурса возглавил Александр Фокин — начальник управления театров Департамента культуры Москвы и декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.





В состав совета также вошли известные деятели культуры: Дмитрий Астрахан (художественный руководитель Театра на Трубной), Андрей Соколов (заместитель худрука Московского еврейского театра «Шалом»), Эльшан Мамедов (продюсер и основатель «Независимого театрального проекта»), а также Григорий Заславский — ректор ГИТИС и заслуженный деятель искусств России.





Рассмотрение заявок завершится 28 февраля. С 1 по 24 марта состоится очный этап, где экспертный совет проведет собеседования с участниками. А уже с 1 апреля по 31 мая стартует образовательная часть конкурса. Участники пройдут программы повышения квалификации в творческих вузах, стажировку в московских театрах и работу с опытными наставниками.





Каждому участнику предстоит разработать свой проект. Главные режиссеры представят идеи будущих постановок, а заместители директоров — бизнес-планы по развитию театров. В июне состоится защита проектов перед экспертным советом, после которой определятся победители. Фактически они войдут в кадровый резерв московских театров и получат шанс занять руководящие должности.





Конкурс открыт для профессионалов со всей России, имеющих успешный опыт работы в сфере культуры. Возрастное ограничение — от 27 лет, а минимальный стаж работы в индустрии — пять лет. При этом место жительства или количество наград не имеют значения. Главное — талант, опыт и готовность двигать театральное искусство вперед.