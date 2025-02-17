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Участники из 46 регионов подали заявки на новый конкурс Депкульта Москвы
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Всего на победу претендуют около 400 человек undefined
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Участники из 46 регионов подали заявки на новый конкурс Депкульта Москвы

Всего на победу претендуют около 400 человек

Всероссийский конкурс по формированию кадрового резерва для театров Москвы собрал около 400 заявок из 46 регионов страны. Среди участников — представители Якутии, Приморья, Мурманской области, Крыма, Татарстана и других регионов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.


«Кадровый резерв будет сформирован в июне, после того как пройдут все этапы отбора: рассмотрение заявок экспертным советом, собеседования, обучение и защита проектов», — уточнил он.


Экспертный совет конкурса возглавил Александр Фокин — начальник управления театров Департамента культуры Москвы и декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.


В состав совета также вошли известные деятели культуры: Дмитрий Астрахан (художественный руководитель Театра на Трубной), Андрей Соколов (заместитель худрука Московского еврейского театра «Шалом»), Эльшан Мамедов (продюсер и основатель «Независимого театрального проекта»), а также Григорий Заславский — ректор ГИТИС и заслуженный деятель искусств России.


Рассмотрение заявок завершится 28 февраля. С 1 по 24 марта состоится очный этап, где экспертный совет проведет собеседования с участниками. А уже с 1 апреля по 31 мая стартует образовательная часть конкурса. Участники пройдут программы повышения квалификации в творческих вузах, стажировку в московских театрах и работу с опытными наставниками.


Каждому участнику предстоит разработать свой проект. Главные режиссеры представят идеи будущих постановок, а заместители директоров — бизнес-планы по развитию театров. В июне состоится защита проектов перед экспертным советом, после которой определятся победители. Фактически они войдут в кадровый резерв московских театров и получат шанс занять руководящие должности.


Конкурс открыт для профессионалов со всей России, имеющих успешный опыт работы в сфере культуры. Возрастное ограничение — от 27 лет, а минимальный стаж работы в индустрии — пять лет. При этом место жительства или количество наград не имеют значения. Главное — талант, опыт и готовность двигать театральное искусство вперед.

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#москва #театр #конкурс
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