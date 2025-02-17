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Глава Россотрудничества Примаков: Надо взять Николаев и Одессу, для того чтобы Запад снова полюбил россиян
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Он сказал об этом на встрече с лидерами национально-культурных и религиозных организаций Курской области undefined
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Глава Россотрудничества Примаков: Надо взять Николаев и Одессу, для того чтобы Запад снова полюбил россиян

Он сказал об этом на встрече с лидерами национально-культурных и религиозных организаций Курской области

Фото: © Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Чтобы россиян снова полюбили в западном мире и все было как раньше, надо взять Николаев и Одессу. Так считает руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Евгений Примаков.


В одном из учебных заведений Москвы, которое всегда считалось либеральным, студентка задала ему вопрос: что стоит предпринять, чтобы Россию снова приняли на Западе и россияне опять ездили в Европу?


«Для начала надо взять Николаев и Одессу», — ответил ей Примаков, думая, что сейчас учащиеся станут его критиковать.


«А они все как обрадуются! Нормальные, хорошие дети растут. Слава богу», — поделился Примаков.


Примаков рассказал об этом в областной библиотеке имени Асеева в Курске. Там прошло заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, участие в котором также приняли лидеры национально-культурных и религиозных организаций Курской области.

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