Специальная военная операция на Украине не закончится в ближайшее время, считает подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин. Он отмечает, что переговоры в Эр-Рияде не дадут моментального результата и не приблизят к миру.





Прилепин напомнил, что все переговоры такого исторического масштаба длились достаточно долго, например, по разделению Северной и Южной Кореи.





«Это все не решается одномоментно и не может решиться одномоментно. Это бесконечно будет торг с какими-то медленными недолгими перемириями. Возобновлениями войны, перестрелками, провокациями, диверсиями», — сказал Прилепин Daily Storm.





Однако Россия может сделать выводы из складывающейся обстановки, считает писатель. Например, определить так называемых ждунов.





«У России есть возможность внимательно присмотреться и выявить, кто те самые ждуны. Они сейчас будут вскрываться и будут показывать, как они не воспринимали всерьез никакого поворота России к истокам и истории про Глобальный Юг, и про Украину и про денацификацию, и про то, что Киев должен быть русским», — подчеркнул Прилепин перед премьерой сериала «Ополченский романс», который снят по мотивам повести писателя.