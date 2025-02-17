Прилепин заявил, что СВО не закончится в ближайшее время, а переговоры в Саудовской Аравии не дадут моментального результата

Специальная военная операция на Украине не закончится в ближайшее время, считает подполковник Росгвардии и писатель Захар Прилепин. Он отмечает, что переговоры в Эр-Рияде не дадут моментального результата и не приблизят к миру.
Прилепин напомнил, что все переговоры такого исторического масштаба длились достаточно долго, например, по разделению Северной и Южной Кореи.
«Это все не решается одномоментно и не может решиться одномоментно. Это бесконечно будет торг с какими-то медленными недолгими перемириями. Возобновлениями войны, перестрелками, провокациями, диверсиями», — сказал Прилепин Daily Storm.
Однако Россия может сделать выводы из складывающейся обстановки, считает писатель. Например, определить так называемых ждунов.
«У России есть возможность внимательно присмотреться и выявить, кто те самые ждуны. Они сейчас будут вскрываться и будут показывать, как они не воспринимали всерьез никакого поворота России к истокам и истории про Глобальный Юг, и про Украину и про денацификацию, и про то, что Киев должен быть русским», — подчеркнул Прилепин перед премьерой сериала «Ополченский романс», который снят по мотивам повести писателя.
Сериал состоит из восьми серий, рассказывающих о буднях ополченцев Донбасса, не захотевших покидать свои дома, взявших в руки оружие и оставшихся защищать свою землю.
Сам Прилепин заявил, что сериал визуализировал людей, которые ему дороги и которых он любил.
«Почти все они погибли. Пусть фильм станет памятником им. Многие похожи на себя, и это здорово, хотя артисты их не знали. А один сам себя и сыграл, что и вовсе уникальный случай в истории военного кино», — сказал писатель.
Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Premier запланирована на 18 февраля, в эфире телеканала НТВ — на 24 февраля.