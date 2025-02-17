Невесту освобожденного в России американца, перевозившего наркотические конфеты, арестовали до 9 марта

Невеста американца Калоба Байерса, задержанного за контрабанду наркотиков, будет находиться под стражей до 9 марта. Об этом Daily Storm рассказала адвокат Байерса и Найды Мамбетовой Римма Вербицкая. Она уточнила, что суд не смягчил решение даже на фоне заболевания девушки.





«Защита просила оставить Мамбетову под домашним арестом, предоставив суду сведения о наличии у девушки тяжелого заболевания — сахарного диабета. В удовлетворении ходатайства отказано. По мнению суда, Найда может скрыться от органов предварительного следствия», — сказала адвокат.





Вербицкая отметила, что защита с решением суда не согласилась и подала жалобу. Сейчас следствию предстоит выяснить причастность Найды к препаратам, содержащим наркотические вещества, и принять законное решение.





Калоба Байерса задержали во Внуково вместе с девушкой 7 февраля. В конфетах, которые перевозил молодой человек, обнаружили наркотические вещества каннабиноидной группы. Байерс пояснил, что они были «прописаны врачом в США».





Против молодого человека возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков, по которой ему грозило от пяти до десяти лет колонии со штрафом. Мужчину арестовали 10 февраля.





Накануне родители задержанного сообщили, что их сын возвращается в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил РБК, что освобождение американца можно рассматривать в контексте нормализации отношений с Соединенными Штатами.