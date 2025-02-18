Глава РФПИ Дмитриев заявил, что уже встретился с членами команды Трампа в Саудовской Аравии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, прибывший в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, уже встретился с некоторыми членами команды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом Дмитриев заявил в эфире телеканала CNN.





Руководитель РФПИ подчеркнул, что для России и США важно «навести мосты», ведь их отношения значимы для всего мира. Дмитриев добавил, что команда Трампа и сам президент Соединенных Штатов «отлично решают проблемы».





Сведения насчет первостепенного желания Москвы смягчить санкции Дмитриев опроверг. По его словам, экономики России и США могли бы выиграть от сотрудничества. Он добавил, что американская делегация не давала прямых обещаний российским партнерам.





Встреча российской и американской делегаций пройдет 18 февраля в Эр-Рияде. Официально подтверждено участие с российской стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова.





Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.