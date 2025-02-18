В Московской митрополии прокомментировали новость об «обысках» у священника, вступившего в полемику с патриархом

Священник из Можайска Алексий Шляпин, вступивший в полемику с патриархом Кириллом насчет патриотизма, не подвергался санкциям. Новость про обыски у него — тоже фейк, заявил Daily Storm источник в Московской митрополии.





«Священник как и прежде продолжает служить на своем приходе. Под судом и следствием он не стоит. И информация о том, что у него производился обыск, не соответствует действительности. Никаких дисциплинарных моментов в отношении Шляпина тоже нет», — сообщил собеседник.





В отделе по взаимоотношениям с обществом и СМИ Одинцовской епархии также заявили Daily Storm, что ничего не знают о внимании правоохранителей к Шляпину: «Он несет службу. Подтвержденной информации про обыски нет. Не знаем, откуда она вообще взялась. Кому-то просто надо какой-то инфоповод создать. Вот и раскручивают тему...»





Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов написали, ссылаясь на анонимных прихожан, что у священника из Можайска Алексия Шляпина после его выступления на епархиальном собрании Московской митрополии был обыск.





11 февраля Шляпин сказал патриарху, что долг церкви не в продвижении патриотических нарративов, а в ведении человека к Царствию Божию. В ответ глава РПЦ посоветовал священнику сесть на место и подумать о том, что он «сейчас ляпнул», и спросил, не с Западной ли Украины он случайно. В Одинцовской епархии заявили, что иерей «действительно сморозил нелепость» и с ним будет проведена «назидательная беседа».





Источник Daily Storm в Московском патриархате после случившегося указал, что эта перепалка между иереем и патриархом свидетельствует о том, что глава РПЦ готов к дискуссиям по любым вопросам, в том числе касающимся критики церкви из-за поддержки ею власти.