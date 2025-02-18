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Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям
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Также необходимо обеспечить гарантии трудоустройства выпускников undefined
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Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

Также необходимо обеспечить гарантии трудоустройства выпускников

Депутаты предлагают сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным, а также обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.


Он уточнил, что подобное предложение было подготовлено после обсуждения разрабатываемой кабмином Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.


Также предлагается сформировать новую систему подготовки кадров исходя из реального запроса рынка, уделив особое внимание обучению инженеров, медицинских и педагогических работников.


Володин отметил, что необходимо разработать комплекс мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников.


Кроме того, депутаты предлагают разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете, и повысить престиж профессии учителя.

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#госдума #образование #стратегия
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