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Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии
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Делегации обсудят организацию встречи Путина и Трампа Коллаж: Daily Storm
Новости

Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии

Делегации обсудят организацию встречи Путина и Трампа

Коллаж: Daily Storm

Делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.


Отмечается, что встреча началась без предварительных слов и рукопожатий в присутствии прессы. Переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.


Российскую сторону представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.


В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.


Встреча посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

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#сша #переговоры #саудовская аравия
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