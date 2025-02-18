Переговоры России и США начались в Саудовской Аравии

Делегации России и США начали официальные переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.





Отмечается, что встреча началась без предварительных слов и рукопожатий в присутствии прессы. Переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.





Российскую сторону представляют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.





В команду США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф.





Встреча посвящена восстановлению двусторонних отношений, подготовке возможных переговоров по украинскому конфликту, а также организации личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.