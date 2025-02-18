Глава РФПИ Дмитриев: Американский бизнес потерял 300 миллиардов долларов после ухода из России

Более 300 миллиардов долларов потеряли американские компании после ухода с российского рынка, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время визита в Саудовскую Аравию в составе российской делегации.





По его словам, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для Соединенных Штатов и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать.





Руководитель РФПИ добавил, что России и США нужны совместные проекты в Арктике и других областях, поскольку это делает страны успешнее. Дмитриев выразил надежду на прогресс по этим инициативам в ближайшие два-три месяца.





Кроме того, Дмитриев рассказал, что российские представители передали американцам несколько предложений по развитию отношений в торгово-экономической сфере. О чем конкретно идет речь, глава РФПИ не уточнил.