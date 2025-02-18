Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако следует учитывать «юридические аспекты его легитимности», заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.





По словам представителя Кремля, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, которая говорит о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского.





Путин отмечал, что президент Украины «в силу своей нелегитимности» не имеет права подписывать мирный договор, хотя вести переговоры Россия готова «с кем угодно», подчеркивает «Ъ».





Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «готов встретиться только с одним россиянином — Владимиром Путиным». Украинский лидер добавил, что это произойдет после того, как совместно с американскими и европейскими властями будет согласован мирный план.