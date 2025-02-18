Новости
Новости 18+
St
Прокачка нефти из Казахстана может упасть на 30% после атаки украинских дронов
18+
В «Транснефти» заявили, что на устранение повреждений уйдет полтора-два месяца undefined
Новости

Прокачка нефти из Казахстана может упасть на 30% после атаки украинских дронов

В «Транснефти» заявили, что на устранение повреждений уйдет полтора-два месяца

В результате атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) объем прокачки нефти из Казахстана может быть снижен примерно на 30%, следует из пресс-релиза компании «Транснефть».


По данным компании, НПС получила серьезные повреждения, на устранение которых уйдет полтора-два месяца. Отмечается, что у станции разрушена крыша, повреждены закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), кабели и кабельная эстакада, а также резервуар с водой. Кроме того, были уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.


В связи с произошедшим станция была в экстренном порядке выведена из эксплуатации. Как сообщили в компании, прокачка нефти по системе идет на сниженных режимах, в обход поврежденной станции.


Украинские дроны атаковали КТК ночью 17 февраля, сообщили в компании. По ее данным, удар был нанесен семью беспилотниками, начиненными взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Среди персонала пострадавших нет.


Станция «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.  

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#казахстан #нефть #беспилотник
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...