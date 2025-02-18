Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти уже на следующей неделе, пишет агентство Bloomberg без ссылки на источник.





Российская и американская делегации завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший во встрече, заявил, что переговоры прошли неплохо.





По его словам, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга. Пока трудно сказать, что позиции двух стран сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, уточнил помощник президента.





Ушаков добавил, что конкретную дату встречи российского и американского лидеров назвать трудно. Помощник президента подчеркнул, что саммит вряд ли пройдет на следующей неделе, в этом вопросе нужна плотная работа.





Также Ушаков добавил, что отдельные команды переговорщиков России и США по Украине вступят в контакт. Пока неизвестно, кто войдет в их число. Помощник президента уточнил, что это решит Путин.