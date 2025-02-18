Новости
Новости 18+
St
Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе
18+
Делегации России и США завершили переговоры в Саудовской Аравии undefined
Новости

Bloomberg: Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе

Делегации России и США завершили переговоры в Саудовской Аравии

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти уже на следующей неделе, пишет агентство Bloomberg без ссылки на источник.


Российская и американская делегации завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший во встрече, заявил, что переговоры прошли неплохо.


По его словам, Россия и США договорились учитывать интересы друг друга. Пока трудно сказать, что позиции двух стран сближаются, но разговор в Эр-Рияде об этом шел, уточнил помощник президента.


Ушаков добавил, что конкретную дату встречи российского и американского лидеров назвать трудно. Помощник президента подчеркнул, что саммит вряд ли пройдет на следующей неделе, в этом вопросе нужна плотная работа.


Также Ушаков добавил, что отдельные команды переговорщиков России и США по Украине вступят в контакт. Пока неизвестно, кто войдет в их число. Помощник президента уточнил, что это решит Путин.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#переговоры #bloomberg #владимир путин #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...