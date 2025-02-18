Fox News: Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине

Россия и Соединенные Штаты выдвинули предложение о трехэтапном плане мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на несколько иностранных дипломатических источников, близких к переговорам в Саудовской Аравии.





По данным собеседников, план включает прекращение огня, проведение новых выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Источники подчеркивают, что Москва и Вашингтон считают проведение выборов на Украине ключевым условием успеха для процесса урегулирования.





Других подробностей телеканал не приводит. Глава МИД России Сергей Лавров позже сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, что не видел трехэтапного плана по украинскому урегулированию.





Переговоры между российской и американской делегацией прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Стороны договорились приступить к нормализации двусторонних дипломатических отношений и начать переговоры по украинскому урегулированию.





Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил, что США и Россия договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Вашингтоне и Москве.