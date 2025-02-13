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Курс доллара впервые с сентября 2024-го упал ниже 90 рублей
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По мнению экспертов, это произошло на фоне разговора Путина и Трампа undefined
Новости

Курс доллара впервые с сентября 2024-го упал ниже 90 рублей

По мнению экспертов, это произошло на фоне разговора Путина и Трампа

Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex упал ниже отметки в 90 рублей. Последний раз стоимость доллара достигала такого же уровня 12 сентября прошлого года. 


По данным Investing, в 10:33 мск доллар подешевел на 4,495 рубля, или на 4,78%, его курс опустился до 89,5005 рубля, пишет РБК. 


На российском межбанковском рынке по состоянию на 10:33 мск стоимость доллара составляла 90,88 рубля. 


По информации ТАСС, курс опускался до 94,787 рубля, об этом свидетельствуют данные торгов на 10:28 мск. К 10:33 мск евро замедлил снижение и находился на уровне 94,79 рубля. 


Ранее сообщалось, что индекс Московской биржи (MOEX) взлетел до 3100 пунктов, что стало самым высоким показателем с 9 июля 2024 года.

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