Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал успешным телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Также Рютте сказал, что «мирные переговоры по Украине абсолютно» поддерживает.





Глава Североатлантического альянса заявил, что «никогда, никогда не должно повториться такого снова». Он, по его словам, выступает «абсолютно за мир» и «за мирные переговоры».





«Но в то же время мы должны быть уверены в том, что из этих переговоров что-то получится», — добавил генсек НАТО.





Разговор президента РФ и его американского коллеги оценил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, этот диалог важен сам по себе, так как «мир балансировал на грани апокалипсиса». Политик призвал противников осознать как можно скорее, что Россию невозможно «поставить на колени».





12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом сообщил сам американский лидер, назвав беседу «весьма продуктивной».