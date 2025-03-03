Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал саботажем отказ «Корпорации развития Курской области» (КРКО) приостановить строительство жилого комплекса в зеленой зоне Железногорска. Об этом он заявил на заседании правительства региона.





По словам Хинштейна, руководство компании пытается «застроить территорию, которая де-юре не является лесным участком, но де-факто служит местом отдыха для людей». Он добавил, что КРКО отказалась следовать введенному мораторию на продолжение комплексного развития территории (КРТ) и заморозке строительства жилищного комплекса





Врио главы региона заверил жителей Железногорска, что строительства в городе не будет, пока власти во всем детально не разберутся. Хинштейн добавил, что с руководством корпорации «разберутся отдельно».





Ранее сообщалось, генерального директора корпорации Владимира Лукина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, заключили под стражу. Также по этому же делу в СИЗО был отправлен бывший замдиректора корпорации Игорь Грабин.





По данным региональной прокуратуры, в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений ущерб бюджету Курской области составил около 800 миллионов рублей.