«Московская Масленица»: знакомство с русской кухней в сквере на улице Хачатуряна

В этом году самый вкусный праздник России отмечали на протяжении целых 10 дней по всей Москве. Одной из площадок фестиваля «Московская Масленица» стал, например, сквер на улице Хачатуряна. Здесь гости могли отведать блюда традиционной русской кухни, принять участие в мастер-классах и послушать живые выступления музыкальных коллективов.
Особое внимание уделялось главному символу праздника — блинам. Повара радовали гостей 50 видами блинов: с сыром и семгой, селедкой, вареньем и ароматным медом. Все было невероятно вкусно и сытно. Также посетители могли попробовать пончики «Услада» и согревающий медовый сбитень.
На творческом мастер-классе «Яркая Масленица» рассказывали о жостовской и владимирской росписях, а также об искусстве аргуновской резьбы.
Для тех, кто хочет заняться благотворительностью, работал «Домик добра». Там принимали подарки для бойцов СВО и детей из Донбасса и Новороссии.
Активные пользователи соцсетей могли получить особые призы: за публикацию поста о фестивале «Московская Масленица» раздавали памятные сувениры. Узнать больше о том, как проходила «Московская Масленица» на улице Хачатуряна, можно на официальном сайте проекта.