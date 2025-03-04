«Московская Масленица»: знакомство с русской кухней в сквере на улице Хачатуряна

Особое внимание уделялось главному символу праздника — блинам. Повара радовали гостей 50 видами блинов: с сыром и семгой, селедкой, вареньем и ароматным медом. Все было невероятно вкусно и сытно. Также посетители могли попробовать пончики «Услада» и согревающий медовый сбитень.





На творческом мастер-классе «Яркая Масленица» рассказывали о жостовской и владимирской росписях, а также об искусстве аргуновской резьбы.





Для тех, кто хочет заняться благотворительностью, работал «Домик добра». Там принимали подарки для бойцов СВО и детей из Донбасса и Новороссии.





Активные пользователи соцсетей могли получить особые призы: за публикацию поста о фестивале «Московская Масленица» раздавали памятные сувениры. Узнать больше о том, как проходила «Московская Масленица» на улице Хачатуряна, можно на официальном сайте проекта.