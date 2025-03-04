Трамп заявил, что принес России только горе и санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме горя и санкций. Он подчеркнул, что «хочет, чтобы в этом вопросе все было честно».
«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и поставил [ракетные комплексы] Javelin Украине. <...> А потом они [противники Трампа] обсуждают, насколько я близок к России», — сказал Трамп журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский еще до перепалки с Трампом в Белом доме заявлял, что тот якобы «верит дезинформации из России». Так Зеленский ответил на слова американского лидера о том, что действующего президента Украины поддерживают всего 4% населения.
Зеленский также раскритиковал администрацию Трампа за смягчение риторики в отношении России.