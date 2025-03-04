Трамп заявил, что принес России только горе и санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме горя и санкций. Он подчеркнул, что «хочет, чтобы в этом вопросе все было честно».





«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и поставил [ракетные комплексы] Javelin Украине. <...> А потом они [противники Трампа] обсуждают, насколько я близок к России», — сказал Трамп журналистам.