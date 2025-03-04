Новости
Новости 18+
St
Трамп заявил, что принес России только горе и санкции
18+
Так преидент США прокомментировал слухи о своих связях с Москвой undefined
Новости

Трамп заявил, что принес России только горе и санкции

Так преидент США прокомментировал слухи о своих связях с Москвой

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме горя и санкций. Он подчеркнул, что «хочет, чтобы в этом вопросе все было честно». 


«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и поставил [ракетные комплексы] Javelin Украине. <...> А потом они [противники Трампа] обсуждают, насколько я близок к России», — сказал Трамп журналистам.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Президент Украины Владимир Зеленский еще до перепалки с Трампом в Белом доме заявлял, что тот якобы «верит дезинформации из России». Так Зеленский ответил на слова американского лидера о том, что действующего президента Украины поддерживают всего 4% населения. 


Зеленский также раскритиковал администрацию Трампа за смягчение риторики в отношении России. 

#украина #владимир путин #дональд трамп #санкции против россии
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...