Собянин: Мероприятия проекта «Зима в Москве» посетили почти 30 миллионов человек

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что масштабный проект «Зима в Москве» посетили порядка 30 миллионов жителей и гостей города.





Собянин напомнил, что проект объединил крупнейшие фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Московская Масленица», «Китайский Новый год в Москве», «Московские традиции», а также популярные городские события: парад Дедов Морозов и Снегурочек, Дни студенчества в Москве, «Зимний день московского спорта» и многие другие.





За три месяца было проведено почти 53 тысячи мероприятий, подчеркнул мэр. Он поблагодарил организаторов, артистов, волонтеров и «всех, кто помогал претворить в жизнь этот масштабный и важный для города проект».





Кроме того, особое внимание уделили благотворительности. Согласно подсчетам властей столицы, гости фестивалей собрали и передали в «домики добра» проекта «Москва помогает» более 35 тысяч подарков.





Для участников СВО приносили теплые вещи и открытки с сердечными пожеланиями, для юных жителей новых регионов — игрушки и книжки. Членам семей участников СВО передали 30 тысяч сертификатов на бесплатное посещение катков, а также 17 тысяч билетов на новогодние елки.