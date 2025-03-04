Свердловский минюст потребовал ликвидировать Фонд Ройзмана в Екатеринбурге

Рассмотрение иска назначено на 2 апреля, пишет ТАСС. В качестве административного ответчика указан Фонд Ройзмана, в суде его представляет генеральный директор Светлана Косолапова. Основания для ликвидации организации пока неизвестны.





В декабре 2024 года сотрудники регионального управления Минюста и полиции проводили проверку в Фонде Ройзмана. Силовики интересовались сборами средств на укол самого дорогого лекарства в мире Zolgensma для двух подопечных фонда, сборы проходили еще в 2021-м. Тогда Косолапова рассказывала, что проверка длилась месяц, но нарушений не было обнаружено.





Фонд работает с 2015 года. На сайте организации пишут, что она участвовала в создании Первого екатеринбургского хосписа, помогает сотням семей, оказавшимся в беде, поддерживает родителей с неизлечимо больными детьми и оказывает юридическую помощь гражданам.