В Алтайском крае застрелили главу района

В ведомстве уточнили, что 4 марта при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко.





Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи СК устанавливают обстоятельства и мотив совершенного преступления.





В аккаунтах 51-летнего Николая Онищенко сегодня утром появился новый пост, где он делится ссылками на свои соцсети для оперативной связи с местными жителями. Пока власти региона никак не комментировали новости об убийстве чиновника.