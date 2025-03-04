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В Алтайском крае застрелили главу района
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Николай Онищенко был убит на выходе из кафе undefined
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В Алтайском крае застрелили главу района

Николай Онищенко был убит на выходе из кафе

Застрелен глава Завьяловского района Алтайского края Николай ОнищенкоОб этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Подозреваемого уже задержали. 

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В ведомстве уточнили, что 4 марта при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово, из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. 


Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи СК устанавливают обстоятельства и мотив совершенного преступления.


В аккаунтах 51-летнего Николая Онищенко сегодня утром появился новый пост, где он делится ссылками на свои соцсети для оперативной связи с местными жителями. Пока власти региона никак не комментировали новости об убийстве чиновника. 

#убийство #чиновник #алтайский край
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