Путин: Россия не собирается никому уступать в ситуации на Украине

В ситуации на Украине Россия не собирается никому уступать, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». Его слова приводит РБК.





Глава государства добавил, что Россия должна выбрать для себя такой вариант мира, «который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны».





«Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим», — подчеркнул российский лидер. Москве нужен такой вариант, «который обеспечивал бы стабильное развитие страны в условиях мира и безопасности», отметил Путин.





Ранее российский президент в ходе прямой линии, прошедшей 19 декабря 2024 года, заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам по Украине, но Киев отказывается от диалога.