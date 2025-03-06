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NBC News: Администрация Трампа больше не рассматривает Россию как главную угрозу
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США могут сократить сбор разведданных, направленных против РФ undefined
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NBC News: Администрация Трампа больше не рассматривает Россию как главную угрозу

США могут сократить сбор разведданных, направленных против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа больше не считает Россию главной угрозой, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.


По словам собеседников издания, власти Соединенных Штатов могут принять решение о сокращении сбора разведданных, нацеленных на Россию. Как уточняется, такое решение может быть принято не из-за ссоры Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а из-за мотивов США.


В частности, решение о сокращении сбора разведданных могут принять из-за нехватки ресурсов разведки и необходимости задействовать их в более важных для страны вопросах. Также одним из приоритетов указывается борьба с наркокартелями в Латинской Америке.


Ранее телеканал сообщал, что США могут начать делиться с Россией своими конфиденциальными данными. По словам экс-сотрудника разведки Соединенных Штатов Эмили Хардинг, Вашингтон уже мог договориться с Москвой по вопросу «киберразрядки».

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#разведка #сша #администрация трампа
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