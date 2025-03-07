Шесть человек погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

В результате ДТП с двумя автобусами в Белгородской области погибли шесть человек, сообщила пресс-служба УМВД по региону.





По предварительным данным, вечером 6 марта в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа столкнулись два автобуса — Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai.





Шестеро погибших находились в автобусе Mercedes-Benz, еще четырех его пассажиров доставили в больницу. Предварительно, во втором автобусе никто не пострадал.





Прокуратура Белгородской области организовала проверку в связи с ДТП. Кроме того, следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. В ведомстве добавили, что авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем Mercedes-Benz.





Жертвами аварии стали шесть сотрудников АПХ «Мираторг», сообщила пресс-служба компании. В заявлении отмечается, что пострадавшим в ДТП будет оказана вся необходимая помощь, связанная с лечением и последующей реабилитацией.