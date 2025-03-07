Завершен демонтаж кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239»

Специалисты закончили работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия, сообщил Минтранс.





Отмечается, что работы были завершены раньше срока. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца, хотя первоначальным планом было предусмотрено два месяца.





До начала разделки судна из танкера откачали более 1,4 тысячи тонн мазута и топливо, а также очистили все емкости, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах, уточнили в ведомстве.





В настоящее время последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. В ведомстве добавили, что сотрудники «Морспасслужбы» уже начали зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.





Танкеры «Волганефть-212» и «Волганефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Сообщалось, что суда перевозили около 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов, из них в море вытекло около 40%.